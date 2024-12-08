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Trump: Suriye’yi akışına bırakın

08 Aralık 2024, Pazar 19:37
ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Suriye’deki gelişmelerle ilgili, “Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD’nin hiç bulaşmaması gerekir. Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın” dedi.

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Trump, grupların Beşşar Esed’i indirmek için büyük bir hamle yapmaya hazırlandığını belirterek, “Rusya, Ukrayna’da çok meşgul ve 600 binden fazla asker kaybettiği için yıllardır korudukları Suriye’deki bu ilerlemeyi durduramıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Eski Başkan Barrack Obama’nın zamanında kırmızı çizgileri koruyamadığı için Rusya’nın dahil olduğunu belirten Trump, “Şimdi onlar da (Ruslar) tıpkı Esed’e olacağı gibi dışa itiliyorlar. Bu onlar için kötü bir şey de değil. Rusya için Suriye’nin Obama’nın aptal olduğunu ortaya koymak dışında çok bir faydası zaten yoktu.” ifadelerini kullandı.

AA

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