Trump: Suriye’yi akışına bırakın

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Suriye’deki gelişmelerle ilgili, “Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD’nin hiç bulaşmaması gerekir. Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın” dedi.

Trump: Esed, Rusya'nın yardımını alamadığı için Suriye'den kaçtı

61 yıllık Baas rejimi çöktü - Hafız Esed heykelleri yıkılıyor

Çöken Baas rejiminin Başbakanı: Esed'in dün geceden beri nerede olduğunu bilmiyorum Trump, grupların Beşşar Esed’i indirmek için büyük bir hamle yapmaya hazırlandığını belirterek, “Rusya, Ukrayna’da çok meşgul ve 600 binden fazla asker kaybettiği için yıllardır korudukları Suriye’deki bu ilerlemeyi durduramıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Eski Başkan Barrack Obama’nın zamanında kırmızı çizgileri koruyamadığı için Rusya’nın dahil olduğunu belirten Trump, “Şimdi onlar da (Ruslar) tıpkı Esed’e olacağı gibi dışa itiliyorlar. Bu onlar için kötü bir şey de değil. Rusya için Suriye’nin Obama’nın aptal olduğunu ortaya koymak dışında çok bir faydası zaten yoktu.” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 334

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.