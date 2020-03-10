Trump Suudi Veliaht Prensi ile görüştü

Corona virüsünün etkilerine paralel olarak dünya borsalarında sert düşüşlere yol açan petrol fiyatları Trump yönetiminin de gündeminde. Başkan Donald Trump’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la telefonda görüştüğü açıklandı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Muhammed bin Selman küresel enerji piyasaları ve ikili ilişkileri ilgilendiren diğer konuları görüştü. Açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan, Rusya ile petrol üretimi ve fiyatlandırma konusunda anlaşmazlık yaşamış, petrol fiyatlarında rekor düşüş meydana gelmişti. Suudi Arabistan ve Rusya arasında petrol piyasası payı konusunda yaşanan anlaşmazlık mali piyasaları olumsuz etkilemiş, kriz Corona virüsünün etkileriyle de birleşince ABD borsalarında keskin düşüşler meydana gelmişti.

Petrol fiyatlarında Salı günü yüzde 8 oranında bir artış gözlemlendi. New York Menkul Kıymetler Borsası Wall Street’te de bir miktar toparlanma görüldü.

Başkan Donald Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajda, ABD borsalarında 2008 yılındaki krizden bu yana görülen en büyük düşüşten Suudi Arabistan ve Rusya arasında yaşanan krizi sorumlu tutmuş, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ABD’li tüketicinin lehine olduğunu söylemişti.