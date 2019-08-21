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21 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Trump'tan Demokratlara oy veren Yahudilere eleştiri

21 Ağustos 2019, Çarşamba 16:42
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Demokratlara oy veren Amerikalı Yahudilerin 'ya tam bilgisiz ya da ihanet içinde' olduklarını öne sürdü.

Trump, bu ifadeleri, Kongre'nin Demokrat Partili Minnesota Vekili Ilhan Omar'ın ABD'nin İsrail'e sunduğu finansal yardımları gözden geçirme yönündeki çağrısını yorumladığı sırada kullandı.

Demokrat Partili iki Müslüman kadın vekile yüklenen Trump, Filistin asıllı Rashida Tlaib'in İsrail hakkında "korkunç şeyler" söylediğini ve Ilhan Omar'ın da 'Yahudi halkı için bir felaket' olduğunu iddia etti.

"Bu konuşmayı yaptığımıza bile inanamıyorum. Bundan 5 yıl önce, hatta 3 yıl öncesinde bile böylesi bir mesele konuşulmazdı. İki kişi İsrail'den ve Yahudi halkından nefret ettiği için İsrail'e yardımların kesilmesi konuşuluyor. Bu konuyu konuştuğumuza bile inanamıyorum." diyen ABD Başkanı, "Demokrat Parti nerede? Nereye kayboldular? İsrail'e karşı bu iki kişiyi savundukları yerdeler mi? Ve bence bu, Demokrat Parti'ye oy veren herhangi bir Yahudi'nin ya bilgisiz ya da ihanet içinde olduğunu gösteriyor. Anladınız mı?" şeklinde konuştu.

ABD Temsilciler Meclisi vekili İlhan Omar ve Rashida Tlaib'in Filistin'e gidişleri, İsrail hükümeti tarafından engellenmişti.

Rashinda Tlaib ve Ilhan Omar, ABD Kongresine seçilen ilk Müslüman kadın vekiller.

Her iki siyasetçi de İsrail hükümetinin Filistin politikalarını açıktan eleştiriyor.

Geçen hafta iki kadın vekil, İsrail ve Filistin'i ziyaret için İsrail yönetimine resmen başvuruda bulunmuştu.

Ancak Tel Aviv, 'ABD Kongresinden iki üyenin İsrail'i boykot düşüncesini destekleme amacı güttüğü gerekçesiyle Filistin topraklarını ziyaretlerinin reddedildiğini' bildirmişti. Ardından Tlaib'a izin çıkmış ancak Tlaib, İsrail'in 'baskıcı koşulları' nedeniyle ziyaretini iptal etmişti.

AIPAC'dan Başkan Trump'a tepki: Yahudileri siyaseten kullanmayı bırak

AIPAC CEO'su Greenblatt, ABD Başkanı Donald Trump'a da sert tepki gösterdi. Greenblatt, 'Demokratlara oy veren Amerikalı Yahudilerin ya tam bilgisiz ya da ihanet içinde oldukları' ifadesini kullanan Trump'a, 'Yahudileri siyaseten kullanmayı bırak' çağrısında bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Jonathan Greenblatt, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Başkan'ın, Yahudilerin kime 'ihanet' ettiği yönündeki iddiası net değil. Ancak ihanet suçlamaları uzun zamandır Yahudilere saldırmak için kullanılan bir dil. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu iddialar olmadan da demokratik sürece dahil olmak mümkün. Yahudileri politik bir futbol olarak kullanmayı bırakmanın zamanı çoktan geldi."

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, Trump, İsrail, Filistin, Demokrat Parti
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