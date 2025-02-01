Trump’tan herkese tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Trump, “Mısır ve Ürdün’ün Gazzelileri ülkelerine almayacakları” yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, “Bunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Onlar için çok şey yaptık, onlar da bunu yapacak” dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin BRICS para birimi oluşturarak doların yerini alacak bir adım atması halinde bu ülkelere “yüzde 100” tarife uygulanacağına ilişkin açıklamalarını tekrarladı.

Trump, BRICS ülkelerinin “dolardan uzaklaşmaya çalıştığını” ve “ABD’nin buna seyirci kalmayacağını” savunarak, bu ülkelerin kendilerine başka bir “enayi ulus” bulabileceklerini ifade etti.