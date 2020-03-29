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29 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Trump'tan karantina konusunda geri adım

29 Mart 2020, Pazar 15:43
New York’un karantinaya alınabileceğini söyleyen Başkan Donald Trump daha sonra bu açıklamasından geri adım attı ve bölge için seyahat uyarısı yayınlayacağını açıkladı.

Trump Twitter mesajında “karantina gerekli olmayacak” ifadesini kullandı.

Trump’ın bu açıklamayı ülke genelinde Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bini geçtiği, vaka sayısının da 130 bine yaklaşmakta olduğu bir zamanda yaptı.

Trump, Cumartesi öğlen saatlerinde New York’la, New Jersey ve Connecticut’ın bazı bölümlerine giriş çıkışları yasaklayabileceğini belirtmişti.

Bu açıklamasına başta New York Valisi Andrew Cuomo olmak üzere tepkiler gecikmemiş, ülkenin doğu bölgesinin ekonomik merkezine böyle bir uygulumanın kaos getireceği kaydedilmişti.

Vali Coumo, “eğer ülke genelini duvarla kaplamaya başlarsanız, bu garip, yapıcı olmayan, Amerika karşıtı bir uygulama olur” ifadelerini kullandı.

Trump gelen tepkilerin ardından görüşünden vazgeçti ve bunun yerine Hastalığı Kontrol ve Önleme Merkezi’nden söz konusu 3 eyaletin valisine danışarak güçlü bir seyahat tavsiyesi yayınlamasını isteyeceğini kaydetti.

Hastalığı Kontrol ve Önleme Merkezi de daha sonra eyaletleri uyararak bölge halkının 14 gün boyunca hayati işler dışında eyalet içinde seyahat yapmaması gerektiğini belirtti. Merkez bu uyarının sağlık, nakliyat ve finansal hizmletler gibi kritik altyapı endüstrisini kapsamadığını da vurguladı.

Trump, Nisan ayının ortasında işyerlerinin yeniden açılması yorumuyla ilgili olarak da söylemini yumuşattı ve “ne olacak göreceğiz” dedi.

Etiketler: Trump, karantina, geri adım
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