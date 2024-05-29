Trump’tan U dönüşü: Filistin eylemlerini bastıracağım

Eski ABD Başkanı ve yeni seçimlerde yeniden başkan adaylığını açıklayan Donald Trump İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı konusunda “U dönüşü yaparak”, Netanyahu hükümetinin “terörle savaşı” sürdürme hakkını desteklediğini söyledi.

Donald Trump, çoğunluğu Yahudi olan bir grup bağışçıya, Beyaz Saray’a geri dönmesi halinde üniversite kampüslerindeki Filistin yanlısı protestoları bastıracağını ve yabancı öğrencileri sınır dışı edeceğini söyledi. Eski başkan ve Cumhuriyetçilerin muhtemel adayı Trump, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşa karşı yapılan gösterileri “radikal bir devrimin” parçası olarak nitelendirdi. Trump, bağışçılara, kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Joe Biden’ı yenmesine yardımcı olmaları halinde hareketi (Filistin yanlısı protesto hareketini) 25 ya da 30 yıl geriye götüreceği sözünü verdi.

Washington Post’a göre Trump, “Eğer beni yeniden seçtirirseniz, bu hareketi 25 ya da 30 yıl geriye götüreceğiz” dedi. Trump ayrıca, son zamanlarda ABD’deki üniversitelerde çadır kampları şeklinde gerçekleşen protestolara katıldıkları tespit edilen yabancı öğrencileri sınır dışı edeceğini söyledi. The Guardian’ın aktardığına göre New York’ta düzenlenen toplantıda konuşan Trump’a bir bağışçı, protestolara katılan öğrenci ve akademisyenlerin birçoğunun gelecekte ABD’de iktidar mevkilerine gelebileceği ihtimalinden yakındı.

Haber Merkezi

