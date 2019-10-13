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13 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Tunus halkı seçimde ikinci tur için sandığa gidiyor

13 Ekim 2019, Pazar 11:10
Tunuslular, bağımsız aday Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy vermeye başladı.

Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Ülkede 7 milyondan fazla seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Tunus genelinde sandıklar, yerel saatle 18.00'da kapanacak.

Birinci turu ilk sırada tamamlayan ve sonrasında da diğer adayların desteğini alan Kays Said, Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı yolunda favori isim olarak gösteriliyor.

AA

Etiketler: Tunus, halk, seçim, sandık, ikinci tur
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