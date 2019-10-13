Tunus halkı seçimde ikinci tur için sandığa gidiyor

Tunuslular, bağımsız aday Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy vermeye başladı.

Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Ülkede 7 milyondan fazla seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Tunus genelinde sandıklar, yerel saatle 18.00'da kapanacak. Birinci turu ilk sırada tamamlayan ve sonrasında da diğer adayların desteğini alan Kays Said, Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı yolunda favori isim olarak gösteriliyor. AA

Okunma Sayısı: 112

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.