'Türkiye AB'ye üyelik konusunda ilerleme göstermiyor'

Avrupa Komisyonu'nun yeni seçilen başkanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki dönemde takip edeceği programı ve kendisine eşlik edecek komisyon üyelerine ilişkin taslak listeyi açıkladı.

Türkiye'nin üyeliği konusunda ne düşündüğü sorulan yeni Komisyon Başkanı, üye olmak isteyen ülkelere yaklaşımlarının bu ülkelerin tavrına bağlı olacağını belirtti.

Von der Leyen, "Bu ülkelerin bize, Avrupa Birliği üyesi olmaya hazır olduklarını göstermeleri gerekiyor. Türkiye hakkında son yıllarda bu yönde bir ilerleme görmedim. Hatta tersi bir durum söz konusu. Avrupa değerlerine ve kurallarına yaklaştıklarını gösterme görevi, üye olmak isteyen ülkelere düşüyor." açıklamasında bulundu.

Öte yandan tanıtılan yeni dönem listesine göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini takip edecek Komisyon üyesi, Macar aşırı sağcı siyasetçi Laszlo Trocsanyi olarak belirlendi. Trocsanyi, göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan bir isim.

"Türkiye'ye verilen paranın miktarını kesinleştirmemiz gerekiyor"

"Avrupa Birliği, Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye milyarlarca euro vermeye devam edecek mi?" şeklindeki soruya Van der Leyen, Türkiye ile AB arasındaki düzensiz göçlerin 2016'da yapılan anlaşma öncesinde çok yüksek olduğunu ve bu nedenle anlaşmanın kendileri için önemli olduğunu söyleyerek cevap verdi.

Seçilmiş başkan, "AB sığınmacı kamplarına yatırım amaçlı Türkiye'ye 6 milyar euro verdi. Bu para, kamplardaki çocukların eğitimi gibi konularda kullanılması için verildi. Miktarın ne kadarının teslim edildiği konusu son zamanlarda tartışılıyor, bence bu sayının kesinleştirilmesi önemli çünkü bundan sorumluyuz." dedi.