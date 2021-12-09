Türkiye'nin çağrılmadığı 'Demokrasi Zirvesi' bugün başlıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık seçimleri öncesi söz verdiği 'Demokrasi Zirvesi' bugün başlıyor. Beyaz Saray yönetimi, iki günlük zirveye NATO müttefikleri Türkiye ve Macaristan'ı davet etmemişti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, seçim öncesi verdiği önemli vaatlerden biri olan 'demokrasi önderliğini tekrar ele alıp dünyada otoriterlikle mücadele etme' sözünün ilk adımını Demokrasi Zirvesi düzenleyerek atıyor. Zirve kapsamında bugün 100 ülkenin Kovid-19 önlemleri nedeniyle sanal ortamda buluşması bekleniyor. Zirveyle ilgili konuşan ABD Dışişleri, Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Haklarından Sorumlu Müsteşarı Uzra Zeya, dünyanın dört bir yanında demokrasilerin 'yeni tehditlerden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya' olduğunu söyledi. Euronews Türkçe

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