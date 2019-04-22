Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu'na çirkin saldırı

İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu binasına kimliği bilinmeyen kişilerce molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Başkonsolos Asiye Nurcan İpekçi, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saat 02.51'de Başkonsolosluğa saldırı düzenlendiğini ifade etti. Binada herhangi bir hasar meydana gelmedi Daha önce de Konsolosluğun hedef alındığını anımsatan İpekçi, saldırıyı henüz üstlenen bir grubun olmadığını söyledi. Başkonsolos İpekçi, polisin saldırıya ilişkin üç genci gözaltına aldığını bildirdiğini aktararak "Henüz bu kişilere ilişkin ayrıntıları vermediler. Önümüzdeki günlerde konunun aydınlatılacağını düşünüyoruz." dedi. Başkonsolosluk binasında herhangi bir hasarın olmadığını ifade eden İpekçi, atılan molotofkokteyllerinden birinin yanmadığını ve diğerinin de parmaklıklara çarpıp söndüğünü kaydetti. Terör örgütlerinin hedefi haline geldi Son yıllarda terör örgütlerinin hedefi haline gelen Zürih Başkonsolosluğu, son 2,5 yılda 6 kez saldırıya uğradı. 1 Mayıs 2017'de Başkonsolosluk önüne gelen yüzleri kar maskeli kişiler, Konsolosluğa boyalarla saldırmıştı. 29 Ocak 2018'de de Zürih Başkonsolosluğu servis aracına kimliği bilinmeyen kişilerce kundaklama girişiminde bulunulmuştu. AA

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