TÜSİAD'dan AB süreci çağrısı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB üye ülkelerinin büyükelçileri ile toplantı düzenlendi.

Toplantıda, değişen jeopolitik ve ekonomik ortamında AB-Türkiye entegrasyon sürecinin hareketlenmesi ve derinleştirilmesi için atılabilecek somut adımlar ele alındı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “AB-Türkiye entegrasyon sürecini samimi ve adil bir şekilde yeniden canlandırmalıyız. Biz bunu sadece pragmatik bir tercih olarak değil, demokratik, rekabetçi ve sürdürülebilir Avrupa vizyonunun elzem bir unsuru olarak görüyoruz. Entegrasyon sürecini canlandırmak, AB ve Türkiye’nin küresel zorlukları daha etkili bir şekilde ele almasını sağlayacaktır. AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin yeşil ve dijital politikaları içerecek şekilde güncellenmesi süreci bir an önce başlatılmalıdır. Bu çağrı, BusinessEurope çatısı altında Avrupa iş dünyasının da ortak mesajıdır.” Ankara - Anka

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