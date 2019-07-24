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25 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ubinas Yanardağı Peru'yu alarma geçirdi

24 Temmuz 2019, Çarşamba 23:45
Peru'nun güneyindeki Moquegua bölgesindeki Ubinas Yanardağı'nda patlama gözlemlendi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Ubinas Yanardağı kül ve lav püskürtmeye başladı.

Jeoloji, Maden ve Metalurji Enstitüsü Volkanoloji Gözlemevi Koordinatörü Marco Rivera, konuya ilişkin açıklamasında, patlama sırasında yanardağdan fırlayan taş parçalarının 6 kilometre uzaklığa ulaştığını belirterek, bunun son derece tehlikeli olduğunu kaydetti.

Çevredeki kasabaların tahliye edilmesi konusunda ısrarlı olduklarını vurgulayan Rivera, dağdan kopan taşların insan hayatı için risk oluşturduğunu vurguladı.

Peru'nun en aktif yanardağı olan Ubinas, 5 bin 672 metre yüksekliğe sahip.

AA

Etiketler: peru, yanardağ
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