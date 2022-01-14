Ukrayna'da bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğradı

Rusya ile uzun süredir gerginlik yaşayan Ukrayna'da dışişlerinin de aralarında olduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğradı. Avrupa Birliği, saldırıyı kınarken, Ukrayna’ya teknik yardım destek sözü verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, geniş kapsamlı bir siber saldırı nedeniyle dışişlerinin yanı sıra bazı bakanlıklar ile güvenlik ve savunmayla ilgili kamu kurumlarının web sitelerinin çalışmadığını bildirdi. Uzmanların sorunu çözmeye çalıştığını belirten Nikolenko, siber suçlarla mücadele polisinin de soruşturma başlattığını kaydetti. AB teknik yardım sözü verdi Bu arada Avrupa Birliği Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’ya yönelik siber saldırıyı kınarken, bu ülkeye teknik yardım sözü verdi. Fransa'da düzenlenen AB Savunma Bakanları gayri resmi toplantısı için Brest'te bulunan Josep Borrell burada basına yaptığı açıklamada, “Nasıl hareket edebileceğimizi ve Ukrayna'ya hangi teknik yardımın sağlanacağını görmek için AB Siyasi ve Güvenlik Komitesi büyükelçilerini acil bir toplantıya çağırdık.” dedi. Euronews Türkçe

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