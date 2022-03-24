"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

"Ukrayna'da sağlık merkezlerine 64 saldırı düzenlendi"

24 Mart 2022, Perşembe 10:09
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da şimdiye kadar sağlık hizmeti veren merkezlere 64 saldırı yapıldığını duyurdu.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da savaşın sağlık sistemine olumsuz etkileri ele alındı.

Çatışmalardan ötürü yaklaşık 7 milyon kişinin evini terk ederek başka şehirlere yerleştiği ve iç göçe maruz kalan her 3 kişiden birinde kronik hastalık bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülke genelinde 1000'e yakın sağlık tesisinin çatışma hattında yer aldığı, bu nedenle çok sayıda hastanın tedavi sürecinin aksadığı kaydedildi.

Kovid-19 ile mücadele durma noktasına geldi

Savaşın ülkede Kovid-19 ile mücadeleyi neredeyse durma noktasına getirdiği de vurgulandı ve savaş başlayana kadar ülkede günde en az 50 bin kişi aşılanırken 24 Şubat'tan 15 Mart'a kadar sadece 175 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı ifade edildi.

DSÖ'nün verilerine göre, 24 Şubat'tan 22 Mart'a kadar ülkede sağlık hizmeti veren 64 merkez saldırıya uğrarken bu saldırılarda 15 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

AA

Etiketler: Ukrayna, sağlık merkezi
Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'den Çin'e Rusya uyarısı

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 128 çocuğun öldüğünü açıkladı

    Seçim Kanunu teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi

    "Ukrayna'da sağlık merkezlerine 64 saldırı düzenlendi"

    Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı

    Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili BM'den açıklama

    Zamlara toptan dur diyelim

    Hukukla da insanlıkla da izah edilemez

    Elektrik faturaları kiradan fazla geliyor

    Parmak boyası geri gelsin

    Avrupa Konseyi: Rusya, eylülden itibaren AİHM'e taraf olmayacak

    'Gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum'

    ‘Çözüm vergi indirimi’

    Bediüzzaman Said Nursi’nin Gelecek Tasavvuru (video)

    Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi açıklandı

    Şehit olan özel harekat polisleri dualarla ebediyete uğurlandı

    Başörtülüler böyle zulüm görmedi

    Köprünün maliyeti niye bu kadar yüksek?

    23 MART'A ÖZEL: BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

    AB Liderler Zirvesi yarın yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Manidar tevafuklar
    Genel

    Hukukla da insanlıkla da izah edilemez
    Ahmet BATTAL

    İran’a ve Arabistan’a dönmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İsm-i azama mazhariyet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Ümitsizliği hep birlikte kovalım!
    Ali FERŞADOĞLU

    Medrese-i Nuriye’leri yeniden ihya ve bir çağrı…
    Cevher İLHAN

    Güdük “seçim yasası teklifi”
    Genel

    Parmak boyası geri gelsin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.