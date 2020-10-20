Ukrayna Devlet Başkanından 'Türkiye' açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Türkiye-Ukrayna ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Orduyu güçlendirmeye önem verdiklerine dikkat çeken Zelenskiy, "Türkiye ile korvetler, motorlar, silahlı insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri üreteceğiz." dedi. Zelenskiy, uluslararası arenada pek çok ülkeyle ilişkilerin geliştiğini ifade ederek "Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede." diye konuştu. AA

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