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22 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Ukrayna: Donetsk ve Lugansk'ta Rusya'nın 9 saldırısı püskürtüldü

22 Mayıs 2022, Pazar 12:35
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donetsk ve Lugansk'ta son 24 saatte Rus ordusunun 9 saldırısının Ukrayna ordusu tarafından püskürtüldüğünü duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda savaşın devam ettiği bölgelerde Rusya'nın hava saldırılarının arttığına dikkat çekilerek, "Düşman Doğu Harekat Bölgesi'ndeki saldırı eylemlerini durdurmuyor." ifadesi kullanıldı.

Belarus sınırlarından Ukrayna yerleşimlerine yönelik hava ve top saldırı tehditlerin sürdüğü belirtilen açıklamada, Belarus tarafındaki sınır bölgesinde ek özel istihbarat araçlarının konuşlandırıldığı bildirildi.

Ukrayna'nın kuzeydoğusunda bulunan Sumi ve Çernigiv bölgelerine yönelik Rus ordusunca hava saldırıları düzenlediği bilgisine yer verilen açıklamada, Zaporijya'daki Ukrayna ordusunun birliklerine ateş açtıkları kaydedildi.

Donetsk ve Lugansk'ta son bir günde Rusya'nın düzenlediği 9 saldırının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin, Ruslara ait 5 tank, 10 zırhlı araç, 2 araç ve 4 topçu sistemini imha ettiği ifade edildi.

Donbas'ta ayrıca Rus ordusu tarafından fırlatılan iki füzenin düşürüldüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, Ukrayna savaş uçaklarının Ruslara ait 10 askeri noktayı imha ettiği belirtildi.

Öte yanda Ukrayna haber ajansı Unian'a göre, son 24 saatte Rus güçlerinin Harkiv bölgesine düzenlediği saldırılarda 8 kişi yaralandı.

AA

Etiketler: Ukrayna, Donetsk, Lugansk
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