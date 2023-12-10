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10 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Ukrayna: Rusya'yı kınamaya çağırıyoruz

10 Aralık 2023, Pazar 01:11
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna topraklarında gelecek yıl mart ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerini düzenleme niyetini şiddetle kınamaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Rusya Merkez Seçim Komisyonunca 15-17 Mart 2024 tarihlerinde başkanlık seçimlerinin yapılacağının açıklandığı hatırlatıldı.

Rus yetkililerin, ilhak edilen Ukrayna topraklarında da oy verme işlemini organize edeceklerini duyurduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ukrayna topraklarında Rus seçimlerinin yapılması Ukrayna Anayasası'nı ve mevzuatını, Birleşmiş Milletler Şartı dahil olmak üzere uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ağır bir şekilde ihlal etmektedir. Böyle bir seçim süreci, geçmişteki tüm propaganda etkinlikleri gibi yasa dışı ve hükümsüz olacaktır. Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen topraklarından alınan oyların dahil edilmesi Rusya başkanlık seçim sonuçlarının sorgulanmasına yol açacaktır.

Uluslararası toplumu, Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna topraklarında başkanlık seçimleri düzenleme niyetini şiddetle kınamaya, seçimlerin organize edilmesi ve yapılmasına karışanlara yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. Yabancı ülkelere de vatandaşlarını bu sözde seçimlere gözlemci olarak göndermemeleri çağrısında bulunuyoruz. Bunu yapanlar Ukrayna yasalarında cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacaklar. Rusya’daki seçimlerin demokrasiyle hiçbir ilgisi yok. (Seçimler) Sadece Rus rejimini iktidarda tutmak için bir araç olarak hizmet etmektedir."

AA

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