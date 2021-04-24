Ukrayna sınırından çekilmeye başladılar

Rus askerleri, Cuma günü Ukrayna sınırından üslerine doğru çekilmeye başladı.

Rusya’nın Ukrayna sınırında çok sayıda asker konuşlandırması, Ukrayna’yı ve Batılı ülkeleri kaygılandırmıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Perşembe günü, Kırım ve Rusya’nın batısındaki askerî manevraların sona erdiğini, orduya askerlerin 1 Mayıs’a kadar üslerine geri dönmeleri talimatı verdiğini söyledi. Şoygu ayrıca 2021’in ilerleyen aylarında yapılması planlanan Zapad (Batı) adlı bir başka dev askerî tatbikat için Rusya’nın batısında konuşlandırılan ağır silâhların yerinde kalması talimatı verdi. Silâhlar, Ukrayna-Rusya sınırının 160 kilometre doğusundaki Voronezh bölgesinde bulunan Pogonovo poligonunda depolanacak. 2014’teki sayının üstünde Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların sonlandırılması için alınan ateşkes kararının ihlâl edilerek Rusya’nın bölgeye asker yığması Batı’nın kaygılarını attırmış ve Batılı ülkeler, Kremlin’e askerlerini geri çekmesi çağrısında bulunmuştu. ABD ve NATO, Rusya’nın Kırım Yarımadası’nı ilhak ettiği ve Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbas’taki ayrılıkçıları desteklediği 2014’ten bu yana bölgedeki en büyük asker yığınağını yaptığını kaydetti.

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