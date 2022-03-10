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10 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Ukraynalı yetkili, müzakerelerden umutlu

10 Mart 2022, Perşembe 10:31
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yaşanan savaşın sonlandırılması için yürütülen müzakerelerden uzlaşı çıkmasını beklediğini ve "yakın gelecekte" ateşkese yaklaşılacağını düşündüğünü söyledi.

Podolyak, başkent Kiev’de bulunan Devlet Başkanlığı Çalışma Ofisi’nde Rusya-Ukrayna savaşı ve Kiev ile Moskova arasındaki müzakere sürecine ilişkin soruları yanıtladı.

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarının çok yoğun şekilde devam ettiğini belirten Podolyak, Moskova’nın Kiev yönetimine siyasi şartlarını kabul ettirmek istediğini dile getirdi.

Moskova yönetiminin Ukrayna’nın geniş bir bölgesini ele geçirmek istediğini söyleyen Podolyak, Rus güçlerinin taktik değiştirdiğini ifade etti.

Rus güçlerinin savaşın ilk günlerinde Ukrayna’nın ve sivil halkın direncini kırmak için askeri altyapıyı, askeri havaalanlarını, komuta ve kontrol merkezilerini vurduğunu belirten Podolyak, "Şimdi taktikleri değişti. Sivil nüfusun yoğunlaştığı büyük şehirleri, kasabaları, küçük kasabaları kuşatmaya çalışıyorlar. Ülke genelinde çok sayıda insani kriz noktaları oluşturmaya çalışıyorlar." dedi.

Podolyak, bu yeni stratejiyle Ukrayna’da yaşayanların, panik havasına sokularak yiyecek, ilaç, tahliye önlemleri gibi temel medeni ihtiyaçlara erişmelerinin engellenmek istendiğini kaydetti.

Rus güçlerinin Ukrayna'yı kuşatmaya çalıştığını ifade eden Podolyak, "İnsanlarımız ölüyor, çocuklar ölüyor, okullar, kreşler ve hastaneler yıkılıyor, enerji trafo merkezleri, yani neredeyse tüm sivil altyapımız saldırı altında." diye konuştu.

Podolyak, Rus güçlerinin sivillere maksimum zararı vermeyi ve halk arasında geniş çaplı panik yaratmayı hedeflediklerini vurguladı.

Rusların nükleer santraller gibi kritik altyapı tesislerini "işgalle" kontrol altına almak için girişimde bulunduğunu kaydeden Podolyak, "Amaçları, verecekleri hasarla Doğu Avrupa'da küresel etki yaratmak." diye konuştu.

Rusların Kiev’i ele geçirerek kentte panik havasını kışkırtmak için taktik uyguladıklarını ve bunu sürdürmeye devam ettiklerini söyleyen Podolyak, "Kiev'e erzak sağlanan ana arterleri engellemeye çalışıyorlar. Kesinlikle insanları özellikle sivilleri, kadınları, çocukları, yaşlıları hastaneleri boşaltmak istiyorlar." şeklinde konuştu.

Rus güçlerinin Kiev’i ele geçirip geçiremeyeceği yönündeki soruya Podolyak, "Rusya'nın prensip olarak, Kiev'e kara harekatı ile girmeyi başarması pek mümkün değil. Bugün Ukrayna'nın seferberliği en üst düzeyde. İnsanlar ülkelerini savunmak istiyor ve bunu yapacaklar." yanıtını verdi.

Kadın, çocuk ve yaşlıların tahliyesinden yana olduğunu dile getiren Podolyak, şöyle devam etti:

"Bir kez daha tekrar ediyorum, Ruslar askeri operasyonların yürütülmesine ilişkin tüm kuralları dikkate alarak savaşmıyor. Hala orduyla değil sivil nüfusla savaşıyorlar. Orduyla nasıl savaşacaklarını bilmiyorlar."

Ukraynalıların birçoğunun Kiev’den ayrılmak istemediğine işaret eden Podolyak, "Çünkü hiç kimse evini kaybetmek istemiyor, herkes korumaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Podolyak, ülkenin bütününün saldırıya uğradığını, bunun 21. yüzyılda hala mümkün olabileceğinin kavranamadığını kaydetti.

"Türkiye aktif rol oynuyor"

Podolyak, Rusya'nın Ukrayna cephesinde hiçbir stratejik başarısı olmadığını ve savaşın ateşkes ve barışın ilanıyla sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Rusya yönetiminin Ukrayna’daki askeri durumu objektif şekilde değerlendirmesi gerektiğine dikkati çeken Podolyak, "O zaman müzakerelere daha pragmatik bir şekilde yaklaşacağız." ifadesini kullandı.

Moskova ile Kiev arasında başta Türkiye olmak üzere bazı ülkelerin arabuluculuk faaliyetlerine ilişkin değerlendirmesinde Podolyak, "Arabuluculuk misyonu üstlenmeye çalışan uluslararası ortaklarımız olduğu için çok memnunuz ve Türkiye, uluslararası toplumun ortak çabalarıyla bu konuda aktif bir rol oynuyor." dedi.

Türkiye’nin arabuluculuğunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba arasında Antalya’da yapılacak görüşmeye ilişkin Podolyak, "Antalya Diplomasi Forumu'nun oturumu müzakere sürecinin ikinci hattı olacak. Bana öyle geliyor ki Kuleba, Lavrov'a daha objektif bir resim getirebilecek, bu onların müzakere sürecinde bir yere gitmelerine, bir tür uzlaşmaya varmalarına da imkan tanıyacak." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: Ukrayna, yetkili, müzakere
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