Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Gazze’de soykırım suçu işliyor

Uluslararası Af Örgütünün hazırladığı rapora göre İsrail’in Gazze’deki eylemleri ile yetkililerin açıklamaları, soykırım niyeti ve suçunu ortaya koyuyor.

Örgütün “Kendinizi alt insan gibi hissediyorsunuz: İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırımı” başlıklı raporunda, İsrail’in 7 Ekim 2023 sonrası başlattığı Gazze saldırılarını hiçbir hesap vermeden sürdürdüğü ifade edildi. İsrail’in Gazze’deki saldırılarını inceleyen rapor, can kayıplarını ve yıkımın büyüklüğünü değerlendirirken uluslararası hukuk tarafından yasaklanan eylemlerin üst düzey yetkililer tarafından talep edildiğini de tespit etti. Soykırım suçu için bir grubun kısmen ya da tamamen yok edilmesi gerekmediği, soykırım niyetinin yeterli olduğu belirtilen raporda, İsrail’in 7 Ekim 2023-Temmuz 2024 arası Gazze’deki eylemleri incelendi. AA

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