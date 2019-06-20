Uluslararası örgütlerden Mursi için tıbbi soruşturma çağrısı

Çok sayıda uluslararası kuruluş, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin kasıtlı ihmal sonucu öldüğünü açıkladı ve uluslararası tıbbi soruşturma açılması çağrısında bulundu.

"Eş-Şihab" İnsan Hakları Merkezi, "Adale" İnsan Hakları Kurumu, Uluslararası "Salam" İnsan Hakları Organizasyonu, Human Rıghts Monitor, Özgür Ses Organizasyonu, "Necde" İnsan Hakları Örgütü, Uluslararası Haklar ve Özgürlükler Forumu, İnsan Hakları Mağdurları Merkezi, İnsan Hakları Dayanışma Örgütü, İşkence Mağdurları Derneği ve Mısır Hak ve Özgürlükler Koordinasyonu, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Mursi'nin şeker hastası olduğuna, kötü hapishane koşulları ve gerekli tıbbi destekten yoksun bırakılmasının tehlikeli komplikasyonlara yol açtığına işaret edildi.

"Mursi gerekli tedaviden sistematik olarak mahrum bırakıldı"

Mursi'nin gerekli tedaviden sistematik olarak mahrum bırakıldığı ve tutuklandığı andan itibaren tıbbi ihmal ve kasıtlı yavaş yavaş öldürmeye maruz kaldığının belirtildiği açıklamada, uluslararası topluma, adli tıp uzmanlarından oluşturulacak ve Mursi'nin ailesinin de hazır bulunacağı uluslararası bir tıbbi soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

Mısırlı sivil toplum örgütlerinden soruşturma talebi

Öte yandan, Mısır İnsan Hakları Cephesi (EFHR), Mısır İnsan Hakları Forumu (EHRF), Adalet Komitesi, Özgürlük Girişimi, Kahire İnsan Hakları Araştırma Merkezi, "En-Nedim" Şiddet Mağdurları Rehabilitasyon Merkezi, "Adale" Hak ve Özgürlükler Merkezi, Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu (ECFR), "Biladi" Hak ve Özgürlükler Merkezi ile Düşünce ve İfade Hürriyeti Kurumu, Mursi'nin vefatıyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

"Mursi son olmayacak: Hapishanelerdeki tıbbi ihmal" başlığıyla yayımlanan açıklamada, Mısır yönetimine, Mursi'nin vefat nedeninin araştırılması için BM'li uzmanlardan oluşan ekibe soruşturma izni vermesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Mursi'nin tıbbi ihmal sonucu mahkeme salonunda vefat etmesinin, hapishanelerdeki "siyasi hasımlardan" intikam alma eğilimini ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Mısır hapishanelerinin ve mahkumların durumunu incelemesi için Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne, hapishaneleri ziyaret etmesi için de Mısır ve uluslararası örgütlere izin verilmesi istendi.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetmişti.