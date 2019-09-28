'Uluslararası toplum, Arakanlı Müslümanlara yapılanların hesabını sorsun'

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, "Uluslararası toplum, Arakan eyaletinde, Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) karşı yapılan insan hakları ihlalleri ve şiddetin hesabının verilmesini sağlamalıdır." dedi.

AP'den Arakanlı Müslümanların haklarının ihlal edilmesine kınama BM: Arakanlı Müslümanların durumu daha da kötüye gidiyor Arakanlıların Bangladeş'teki geleceği de meçhul Arakanlılara katliâm cezasız kalıyor New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuşma yapan Bangladeş Başbakanı Hasina, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanların onurlu ve güvenli geri dönüşü için açık siyasi irade ortaya koyması gerektiğini vurguladı. "Myanmar'ın Arakan eyaletinde güvenli ve sağlam bir ortam oluşturamaması nedeniyle, tek bir Arakanlı Müslüman bile memleketine dönememiştir." diyen Hasina, Myanmar'ın Rohingyaları vatandaşlıktan çıkaran 1982 tarihli Vatandaşlık Yasası'nın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Myanmar ordusunun Ağustos 2017'de Arakanlı Müslümanlara karşı başlattığı şiddet eylemlerinden kaçarak Bangladeş'e sığınanların 2 yıl ülkesinde bulunduğunu hatırlatan Hasina, "Uluslararası toplum, Arakan eyaletinde, Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) karşı yapılan insan hakları ihlalleri ve şiddetin hesabının verilmesini sağlamalıdır." diye konuştu. Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'e göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı. Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor. İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesi taşıyor. AA

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