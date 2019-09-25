UNICEF Endonezya'daki orman yangınları hakkında uyarıda bulundu

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF, Endonezya’daki orman yangınlarından kaynaklı oluşan zehirli duman bulutları nedeniyle 10 milyona yakın çocuğun sağlığının tehdit altında olduğunu açıkladı.

Temmuz ayından bu yana Endonezya’nın Borneo ve Sumatra adalarında etkili olan orman yangınları, Güney Doğu Asya’da çok geniş bir bölgede havayı kirleterek, okul ve havaalanlarının kapanmasına neden oldu.

Ayrıca bu bölgelerde çok sayıda kişi maskelerle dolaşmak zorunda kalırken, hava kirliliği nedeniyle solunum sorunları yaşayanların hastanelere başvurusunda da artış gözlemlendi.

Endonezya hükümeti bu krize son vermek için yoğun çaba içerisinde.

İnsan kaynaklı orman yangınlarını durdurabilmek için, 29 bin itfaiyeci ve asker görevlendirildi.

UNICEF adına Temsilci Demora Comini, Endonezya'da haftalara yayılan yangınların etkilerine ilişkin bir açıklamada bulundu. Kötü kalitedeki havanın Endonezya için doğurduğu sorunları raporlayan Comini'nin paylaştığı bilgilere göre, 18 yaş altındaki bu çocukların büyük bir kısmı yangınların en etkili olduğu Sumatra ve Borneo bölgelerinde yaşıyor..