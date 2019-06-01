Ünlü firma 325 milyon dolar tazminata mahkum edildi

New York Yüksek Mahkemesi, pudralarındaki asbestin yol açtığı akciğer zarı kanserine yakalandığını iddiasıyla Amerikan kozmetik ve bakım ürünleri markası Johnson & Johnson'a dava açan çifte, 325 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Jüri, Johnson & Johnson'ın bebek pudrasının içerdiği asbest minerali nedeniyle akciğer zarı kanserine yakalandığı gerekçesiyle firmaya dava açan Donna Olson ve eşine 300 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Geçen ay da firmanın aynı davada 25 milyon dolar tazminat ödemesi yönünde karar veren jürinin bu adımının ardından, Johnson& Johnson'ın aileye ödeyeceği tutar 325 milyon dolara ulaştı. Ayrıca Amerikan basınındaki haberlerde, jürinin Johnson & Johnson'ın uzun yıllardır asbestin varlığından haberdar olduğu ancak müşterilerini uyarmadığı sonucuna ulaştığı kaydedildi.

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