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Ürpertici görüntü Endonezya'dan

13 Şubat 2020, Perşembe 13:52
Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama gözlemlendi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda sabah yerel saatle 05.16’da yaşanan patlama 150 saniye sürdü.

Yetkililer, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 2 bin metre yükseliğe kadar çıktığını belirtti.

Bu arada, Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) ikinci alarm (Waspada) seviyesindeki yanardağın 3 kilometrelik çevresinde faaliyette bulunulmaması konusunda turist ve yerli halka uyarıda bulundu.

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi ölmüştü.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

AA

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