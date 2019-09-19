"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Uygur çocukları için Çin’e çağrı

19 Eylül 2019, Perşembe
Ailelerinden zorla koparılan Uygur çocukları için İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Çin yönetimine çocukları teslim etmesi çağrısında bulundu. HRW Çin Direktörü Sophie Richardson, Çin’in Doğu Türkistan’daki baskısının acımasız boyutlarda olduğuna dikkat çekti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Çin yönetimine, ailelerinden zorla kopardığı Uygur ve Doğu Türkistanlı diğer Türk kökenli azınlıklara mensup çocukları derhal teslim etmesi çağrısında bulundu. HRW’nin çağrısında “Pekin hükümeti, Uygur ve diğer Müslüman Türk çocukları ailelerinden ayırmaktan vazgeçmelidir” ifadesi yer aldı. Tımeturk’de geçen habere göre Doğu Türkistan’da yaşayan Kazak, Kırgız, Tatar ve diğer Türk kökenli toplumlara atıfla İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin’in 2017’den bu yana ‘Terörizmle sert mücadele’ adı altında en az 1 milyon Uygur ve Türk kökenli diğer Müslümanları gözaltına aldığı ve yasa dışı siyasî eğitim kamplarında tuttuğu belirtildi. 

Baskının en acımasız yönü yaşanıyor

Uygur ve diğer Türk kökenli çocukların ebeveynlerinin rızası dışında zorla alındıkları ve anne babalarının da onlarla görüşme imkânının bulunmadığı belirtilen açıklamada, ailelerinden koparılan çocukların sayısının bilinmediği dile getirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin Direktörü Sophie Richardson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çin hükümetinin çocukları ailelerinden zorla ayırması belki de Doğu Türkistan’daki baskısının en acımasız tarafı.” dedi. Pekin yönetimine çağrıda bulunan Richardson, “Bu çocuklar ya acilen yakın akrabalarına teslim edilsin ya da eğer ebeveynleri ülke dışında ise sürgündeki anne babalarının yanına gitmelerine izin verilsin.” diye konuştu.

Doğu Türkistan’da Komünist Parti tarafından işletilen yatılı okullar ve çocuk esirgeme kurumlarına alınan Uygur çocukların sayısı bilinmiyor. Pekin hükümetin sıkı kontrolü ve izleme sistemlerinin yanı sıra özellikle de yurtdışında yaşayanlarla irtibat kuranlara verilen ağır cezalar dolayısıyla ülke dışında bulunanların aile üyeleriyle bağlantısı tamamen kopmuş durumda. Çin dışında yaşayan Türk etnik kökenli Müslümanların aile ve yakınlarıyla irtibatlarının kaybolduğuna işaret edilen İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün açıklamasında, Sincan (Doğu Türkistan) yönetiminin belgelerinde çocukların devlet gözetimindeki kurumlara gönderilmesiyle ilgili çok az bilgiye rastlandığı belirtiliyor.

Guterres’e, Çin’i kına çağrısı

İnsan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Müslüman Uygurların Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki tartışmalı kamplarda tutulmasını kınaması çağrısında bulundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Hukukçular Komisyonu, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu ve Dünya Uygur Konferansı tarafından Guterres’e gönderilen mektupta, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki kampların acilen kapatılması çağrısı yapıldı ve “dönemin en ivedi insan hakları meselelerinden birinin” üzerine gidilmesinin, çözüme önemli katkı sağlayacağı belirtildi. Örgütler, Guterres’den “Pekin yönetiminin, bir milyonun üzerinde Uygur ve Müslüman’ın usûlsüz gözaltında tutulmasının, terörle mücadele tedbiri açısından gerekli olduğu hikayesine prim verecek herhangi bir eyleme” karşı ihtiyatlı olmasını ve doğrudan Uygurlu temsilcilerle görüşmesini istedi. 

Etiketler: BM, Çin, Uygur, Doğu Türkistan
Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her 10 kişiden 7’si borçlu

    Demokrasi ölmez bir mefkûredir

    Uygur çocukları için Çin’e çağrı

    Pakistan, Hindistan ile görüşmeme kararı aldı

    Pompeo Aramco saldırısını 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi

    ABD İran'a uygulanacak yaptırımları 48 saat içinde açıklayacak

    ABD Merkez Bankası faizi indirdi

    4 ilde sağanak yağış bekleniyor

    ABD'den 'Güvenli Bölge' açıklaması

    Almanya sanal paralara karşı savaş başlattı

    Netanyahu BM Genel Kuruluna katılmayacak

    'Erken seçim diye bir şey yok'

    Pakistan Modi'ye uçuş izni vermedi

    Mağduriyetler acilen giderilmeli

    Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihraç etmeye devam edecek

    Suudi Arabistan: Aramco saldırısında İran'ın rolünü kanıtlayacağız

    Diyanet’ten ‘hediye’ açıklaması

    Liberya'da yatılı okulda yangın çıktı: 30 ölü

    Rejim İdlib'e saldırmaya devam ediyor

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den "FETÖ" suçlamalarına sert tepki

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Kaybolan yıllara yazık
    Abdil YILDIRIM

    Fecir vaktinin ecir vakti olduğunu biliyor muyuz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Her 10 kişiden 7’si borçlu
    Süleyman KÖSMENE

    Dünya öküz ile balığın üzerinde midir?
    Ahmet BATTAL

    Halimizin tefsiri zor
    Genel

    Darbe planları yapılıyor
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele” kısırdöngüsü
    M. Ali KAYA

    Kabir azabı
    Genel

    Demokrasi ölmez bir mefkûredir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.