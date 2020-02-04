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4 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

Uzlaşmasız anlaşma olmaz

04 Şubat 2020, Salı
AB Temsilcisi Josep Borrell, “İsrailliler ile Filistinliler arasında, iki tarafın uzlaşma sağlamadığı hiçbir barış anlaşması başarılı olamayacak “ dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrailliler ile Filistinliler arasında, iki tarafın uzlaşma sağlamadığı hiçbir anlaşmanın başarılı olamayacağını söyledi. Ürdün devlet televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, başkent Amman’a bir ziyaret gerçekleştiren Borrell, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. Borrell, görüşmede, “İsrailliler ile Filistinliler arasında, iki tarafın uzlaşma sağlamadığı hiçbir barış anlaşması başarılı olamayacak” dedi. Borrell, Safedi ile görüşmesinin ardından Ürdün Kralı Abdullah tarafından kabul edildi.

SiyasÎ çözümler arttırılmalı 

Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ürdün ile AB arasındaki ortaklık ve işbirliği, bu işbirliğini geliştirme yolları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. AB’nin Ürdün’e çeşitli alanlarda verdiği destekten övgüyle söz eden Kral Abdullah, Filistin meselesi konusunda ülkesinin değişmez tutumuna vurgu yaparak, iki devletli çözüm temelinde Filistin-İsrail çatışmasının sona ermesi gerektiğini kaydetti. Bu konuda AB’nin oynadığı rolün önemine dikkati çeken Kral Abdullah, bölgedeki krizlere siyasî çözüm bulunması konusunda çabaların arttırılması gerektiğini belirtti. Borrell de Ürdün’ün bölge istikrarı için oynadığı rolün önemine işaret etti.

AA

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