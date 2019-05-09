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9 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Venezuela'da darbe girişimi gözaltıları devam ediyor

09 Mayıs 2019, Perşembe 09:17
Venezuela'da muhalif AN Birinci Başkan Yardımcısı Zambrano, başarısızlıkla sonuçlanan askeri kalkışma girişiminde rol aldığı gerekçesiyle Venezuela istihbaratı tarafından gözaltına alındı.

Venezuela'da başarısız darbe girişimine katılan muhalif Ulusal Meclis (AN) Birinci Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano gözaltına alındı.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan Guaido'nun 30 Nisan'da bir grup askerle başkent Caracas'ta başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil darbe girişiminde rol alan muhalif AN üyelerine yönelik ilk gözaltı gerçekleşti.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) hukuki süreç başlattığı 10 isim arasında bulunmayan Zambrano, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) ajanları tarafından gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Aracından inmeyi kabul etmeyen Zambrano’nun SEBIN ajanları tarafından bulunduğu araba ile birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.

Devlet nezdindeki yetkili yasama organı Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Diosdado Cabello da devlet televizyonu VTV’de kendi sunduğu programda, Zambrano’nun tutuklandığını "Biraz önce 30 Nisan’daki darbe girişiminin liderlerinden bir yakalandı." ifadeleri ile doğruladı.

Zambrano’nun TSJ’nin, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediği 10 milletvekili arasında olmadığını belirten Cabello, "Hepsi (askeri kalkışma girişiminde) açıkça görüldü. Bunlar için dokunulmazlık kaldırılmasına, yargılama izni verilmesine dahi gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

3 AN milletvekili hakkında da hukuki süreç

Öte yandan, TSJ daha önce hukuki süreç başlattığı 7 AN milletvekiline 3 ismi daha ekledi.

Freddy Francisco Superlano Salinas, Sergio de Jesus Vergara Gonzales ve Juan Andres Mejia Szilard’ın da diğer 7 milletvekili gibi "Vatana ihanet, komplo, isyana teşvik, sivil isyana teşvik, suç işlemek için örgüt kurmak, yetki gasbı, kamuyu yasalara uymamaya teşvik etmek ve nefret suçu işlemek" gibi suçlardan yargılanması hedefleniyor. 

Haklarında TSJ tarafından hukuki işlem başlatılan ilk 7 milletvekili Henry Ramos Allup, Luis German Florido, Marianela Magallanes Lopez, Jose Simon Calzadilla Peraza, Andres Enrique Delgado Velazquez, Amerigo De Grazia ve Richard Jose Blanco Delgado’nun dosyaları ANC’de kısa sürede kabul edilmişti.

ANC, TSJ’nin talebi üzerine önce dokunulmazlıkları kaldırdığı milletvekillerinin yargılanmasına da izin vermişti.

Söz konusu 7 milletvekilinden biri olan Marianela Magallanes ise eşinin İtalyan vatandaşı olmasından dolayı dün İtalya’nın Caracas Büyükelçisinin evine kaçmıştı.

Venezuela'da neler oldu?

Aylardır büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

AA

Etiketler: venezuela, darbe girişimi
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