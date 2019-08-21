"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Venezuela, Kuzey Kore'ye büyükelçilik açtı

21 Ağustos 2019, Çarşamba 23:07
Venezuela'nın Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da açtığı Venezuela Büyükelçiliği gerçekleştirilen törenle hizmete girdi.

İki ülkenin üst düzey diplomatlarının katıldığı bir törenle Venezuela'nın Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki elçiliğini hizmete açıldı.

Açılışa Venezuela hükümeti adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Rubén Daro Molina katıldı. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Guk da törende hazır bulundu. 

Törende konuşan Molina, "Elçiliğimiz ABD emperyalizminin saldırılarına ve tehditlerine karşı ittifakı güçlendirmeye hizmet edecek" dedi. 

Etiketler: Venezuela, Kuzey Kore, büyükelçilik
Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yetki yargıda olmalı

    ABD'den teröristler hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül

    Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayının kapısı yağmalanması için açıldı

    İBB Sözcüsü Ongun '40 bin yeni personel alınacak' iddiasını yalanladı

    Hulusi Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    'İdlib'de 3 milyon sivil tehlikede'

    Şırnak'ta 3 askerimiz şehit oldu

    Erdoğan, Putin ile telefonda İdlib'i görüşecek

    İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn'den Türkiye'ye 'demokrasi' çağrısı

    'Türkiye kendi markasıyla uçak üretecek'

    İstanbul'da bazı hatlar 24 saat çalışacak

    Trump yönetimi yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı aldı

    'Parti kuranlar büyük hata yapar'

    AKP, reformlarının gerisinde kaldı

    Yeşil Dede ağaçsız yer görünce üzülüyor

    Keşmir’e 125 bin kişilik güvenlik gücü

    Çaykur, borç yapılandırmasına gidiyor

    Risale-i Nur dünya gündeminde

    Nurun kahramanı Ceylan Çalışkan’ı rahmetle yâd ediyoruz

    Han Şeyhun kuşatma altında

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Yargısız infazla “kayyum darbesi”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Suriye politikası”nda gelinen son nokta
    Ahmet BATTAL

    Yargıyı yürütmeye kalkmak!
    Genel

    Yetki yargıda olmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalizm’in 4 atlısından biri: Celal Bayar
    Süleyman KÖSMENE

    Sosyal medya cevap yetiştirmeye değer mi?
    Mikail YAPRAK

    Zaman ispat etti ki
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Ölüm ve bayram
    Ali FERŞADOĞLU

    İbadetlere ihlâs penceresinden bakmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.