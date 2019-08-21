Venezuela, Kuzey Kore'ye büyükelçilik açtı

Venezuela'nın Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da açtığı Venezuela Büyükelçiliği gerçekleştirilen törenle hizmete girdi.

İki ülkenin üst düzey diplomatlarının katıldığı bir törenle Venezuela'nın Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki elçiliğini hizmete açıldı. Açılışa Venezuela hükümeti adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Rubén Daro Molina katıldı. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Guk da törende hazır bulundu. Törende konuşan Molina, "Elçiliğimiz ABD emperyalizminin saldırılarına ve tehditlerine karşı ittifakı güçlendirmeye hizmet edecek" dedi.

Okunma Sayısı: 145

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.