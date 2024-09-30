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30 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Villepin: Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu'da barış olmaz

30 Eylül 2024, Pazartesi 12:59
Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdürdüğü Orta Doğu'da Filistin devleti kurulmadan barışın olmayacağını söyledi.

Villepin, Fransız kanalı TV5 Monde'a verdiği röportajda, İsrail'in 1948'de toprakları üzerinde kurulmasıyla Filistin halkının zorunlu göçe ve katliamlara maruz kaldıkları Nekbe'nin hala sürdüğünü dile getirdi.

 

Villepin, "1948'de kendi topraklarından mahrum bırakılan bir halk var. 700 bin Filistinli (topraklarından) çıkmak zorunda kaldı ve bu adaletsizlik bugün hala sürüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail devletinin, Birleşmiş Milletler (BM) ile aynı dönemde kurulduğunu ve tüm uluslararası toplumun bölgede yaşananlara karşı "özel sorumluluğunun" bulunduğunu söyleyen Villepin, Filistinlilerin uğradığı haksızlığın Filistin devletinin kurulmasıyla düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Villepin, "Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da barışın olmayacağını" kaydetti.

İsrail, Gazze'ye ve Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 586 Filistinli öldü, 96 bin 210 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Öte yandan Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

AA

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