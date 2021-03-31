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31 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Washington'da 2 doz aşı olan 100'den fazla kişi virüse yakalandı

31 Mart 2021, Çarşamba 20:17
ABD'nin Washington eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının her iki dozunu da olan 100'den fazla kişinin virüse yakalandığı belirtildi.

Washington eyaleti sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat'tan itibaren 1. ve 2. doz aşılarını tamamlayan 1 milyon 2 bin eyalet sakininden 102'sinin Kovid-19'a yakalandığı kaydedildi.

Eyalet Sağlık Sorumlusu Umair Shah, "Salgına karşı aşıların hepsini yaptırsanız bile kanıtlar Kovid-19'a karşı halen maske takmanızı, sosyal mesafe kurallarına uymanızı ve ellerinizi yıkamanız gerektiğini hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı 30 milyonu, ölenlerin sayısı da 551 bini aşmış bulunuyor.

Ülkedeki Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülkede 96 milyondan fazla kişiye ilk doz, 53 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz olmak üzere yaklaşık 150 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

AA

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