Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere saldırarak bir aracı ateşe verdiği bildirildi.

Görgü tanıkları, yaklaşık 20 fanatik Yahudi yerleşimcinin Ramallah kentine bağlı Turmusayya beldesi kırsalında tarlalarında zeytin toplayan Filistinlilere saldırdığını belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin bir çiftçiye biber gazı sıktığı, Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdiği, 3 araca da zarar verdiği ifade edildi.

Olayların büyümesi üzerine bölgeye gelen İsrail güçlerinin Filistinli çiftçilere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı kaydedildi.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

Yerel kaynaklara göre, Ağustos 2020'den bu yana Batı Şeria'da 9 bin zeytin ağacı tahrip edildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.