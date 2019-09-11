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11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Yaptırımlarla müzakereler aynı anda olmaz

11 Eylül 2019, Çarşamba 21:37
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetiminin yaptırımları devam ettirdiği sürece müzakerelerin bir anlamının olmayacağını bildirdi.

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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptıkları telefon görüşmesinde nükleer anlaşmayı ve ABD ile müzakereleri ele aldı.

ABD'nin çok yönlü uluslararası bir anlaşma olan nükleer anlaşmadan çekilerek sorumluluktan kaçtığını belirten Ruhani, "İran hükümeti, Meclisi ve halkına göre yaptırımlar devam ettiği sürece ABD ile müzakerelerin bir anlamı yoktur." ifadelerini kullandı.

"Nihai bir anlaşmaya varabilirsek nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize döneriz"

İran'ın attığı üçüncü adımın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) gözetiminde ilerleyeceğini ve geri dönüşün de her an için mümkün olduğunu dile getiren Ruhani, "AB ülkeleri ile nihai bir anlaşmaya varabilirsek nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize döneriz. İran ve 5+1 ülkeleri arasındaki toplantı da sadece yaptırımlar kalkarsa mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Macron da yeni anlaşma için ABD makamları ile yaptığı görüşmeleri aktararak Fransa'nın nükleer anlaşmanın uygulanması ve uzlaşı sağlanması için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

Macron, ayrıca anlaşmanın sağlanması için Fransa'nın bundan sonra atacağı adımları ve hazırladığı programı Ruhani'ye anlattı.

AA

Etiketler: iran, ruhani
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