Yasama ve yürütme yetkilerini devralan Kays Said'den yeni açıklamalar

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni hükümeti kurma çalışmalarında "pazarlığa ve şantaja" yer olmayacağını söyledi.

Necla Buden'in hükümeti kurmakla görevlendirilmesine Nahda Hareketi'nden tepki Tunus Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Kays Said'in dün akşam hükümeti kurmakla görevli Necla Buden Ramazan ile bir araya geldiği görüntüler yayınlandı. Said görüşme esnasında yaptığı açıklamada, "Hükümet üyelerinin seçiminde vatanseverlik, çalışkanlık ve kabiliyet kriterleri gözetilecektir." ifadelerini kullandı. Tunus Cumhurbaşkanı, hükümet kurma çalışmalarına dışarıdan herhangi bir müdahalenin de olmayacağını belirtti. Said Yasama ve yürütme yetkilerini devraldı Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve Başbakan'ı azletmesinin ardından, 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşü alındıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi. Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek. Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi. Said, 29 Eylül'de de akademisyen Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti. AA

Okunma Sayısı: 551

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.