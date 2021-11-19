"Yemen'de 4 günde binden fazla aile yerinden oldu"

Yemen'in batı sahilindeki Hudeyde ilinde yaşanan çatışmalar nedeniyle son birkaç günde binden fazla ailenin evini terk ettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü, Yemen hükümetine destek veren askeri güçlerin Hudeyde'nin bazı bölgelerinden çekilmesi ve buraları Husilerin ele geçirmesiyle başlayan süreçle ilgili bir rapor yayımladı. Raporda, batı sahilinde çatışmaların yeniden alevlenmesi sonucu 11-14 Kasım'da bini aşkın ailenin evini terk ettiği ifade edildi. Ailelerden 895'inin Hudeyde'nin güneyindeki El-Hoha kentine, 129'unun Taiz'in batısındaki El-Muha'ya göç ettiği kaydedilen raporda, Hudeyde'deki durumun endişe verici olduğu, 1700 ailenin çatışma hatlarına yakın bölgelerde yaşamaya devam ettiği aktarıldı. Raporda ayrıca Uluslararası Göç Örgütünün, insani yardım alanında faaliyet gösteren ortaklarıyla söz konusu iç göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığı dile getirildi. AA

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