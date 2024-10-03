Yemen’de 489 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Yemen’de silahlı çatışmalar ve olumsuz hava şartları nedeniyle 2024’ün başından bu yana 489 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

UNFPA’nın Ocak-Eylül 2024 tarihli raporu, Yemen ofisi tarafından yayımlandı. Rapora göre, Yemen’de 1 Ocak 2024’ten bu yana silahlı çatışma ve sert hava şartları nedeniyle 489 bin 545 kişi yerinden edildi. Yerinden edilenlerin yüzde 93,8’i iklimle ilgili krizlerden ciddi şekilde etkilenirken, yüzde 6,2’si ise çatışmalar nedeniyle yerinden oldu. UNFPA liderliğindeki hızlı müdahale mekanizması, ülkede 20 ilde yerinden edilenlerin yüzde 86,5’ine acil yardım sağladı. AA

Okunma Sayısı: 346

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.