Yemen'de başarısız darbe girişimi

Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı gruplar, Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla polis merkezine baskın düzenledi. Darbe girişimi, güvenlik güçlerinin çabasıyla önlendi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı gruplar, Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla polis merkezine baskın düzenledi. Darbe girişimi, güvenlik güçlerinin çabasıyla önlendi. Sokotra askeri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı gruplar, Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla polis merkezine baskın düzenledi ve merkezi kontrol altına aldı. Baskın, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Sokotra Emniyet Müdürlüğüne yeni bir ismi atamasının ertesi günü gerçekleşti. AA

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