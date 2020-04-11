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11 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yemen'de gerilim devam ediyor

11 Nisan 2020, Cumartesi 18:37
Sada kentinde Husilerin, hükümet güçlerine yönelik düzenlediği saldırı sonrası çıkan çatışmada 38 Husi milis öldürüldü.

Yemen ordusundan albay Yasir el-Harisi, hükümete bağlı SABA ajansında yer alan açıklamasında, ateşkesin üzerinden saatler geçmesine rağmen Husi milislerin ihlallerini sürdürdüğünü, ordu güçlerine ait mevzilere saldırılar düzenlediğini belirtti.

Harisi, Husilerin Sada kentine bağlı Bagım ilçesinde orduya ait noktalara saldırmasının ardından ordu birliklerinin karşılık verdiğini ve iki taraf arasında çatışmalar yaşandığını ifade etti.

Husilerin ciddi darbe aldığını kaydeden Yasir el-Harisi, 38 Husi milisin öldürüldüğünü, onlarcasının yaralandığını, araçlarının ve silahlarının ele geçirildiğini aktardı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etmişti.

Husilerden ise koalisyon güçlerinin bu girişimine yönelik bir açıklama gelmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

Etiketler: Yemen, gerilim
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