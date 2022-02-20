"Yemen'de Husiler yerleşim bölgelerini balistik füzeyle vuruyor"

Yemen makamları, İran destekli Husileri Marib ilindeki sivil yerleşim bölgelerini balistik füzelerle hedef almakla suçladı.

Marib Valiliğinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Terörist Husi milisler, Marib ilinde sivil yerleşimlerin yer aldığı mahalleleri 5 balistik füze ile hedef aldı." ifadesine yer verildi. Valilik paylaşımında konuya ilişkin detaylı bilgi verilmezken, Husilerden ise söz konusu suçlamaya yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Husilerin, Marib'in güneyindeki Harib ilçesine insansız hava aracıyla düzenlediğini saldırıda 3 çocuğun ağır yaralandığını duyurmuştu. AA

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