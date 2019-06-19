Yemen’de, yardımlar aç çocuklara ulaşmıyor

BM’ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Başkanı David Beasley, Yemen’e gönderdikleri gıda yardımlarının aç çocuklara ulaşmadığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin son oturumunda, Yemen’de geçtiğimiz Aralık ayında İsveç’in başşehri Stockholm’ da hükümet ile Husiler arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra ülkede gelinen son durum masaya yatırıldı. Amerkanın Sesi’nin haberine göre, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 15 üyeli konseye Yemen’deki son durumla ilgili bilgi verdi. BM Yemen Özel Elçisi Griffiths, Yemen’de acıları dindirmek için güvenlik konseyinin desteğiyle sağlanacak siyasî bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Griffiths, Geçtiğimiz Haziran ayına göre, bu yıl aynı ayda, ülkedeki sivil kayıpların oranın yüzde 68’e azaldığını belirterek, “Buna rağmen ülkede devam eden şiddet ve hâlâ sivil kayıplarının sürmesi beni oldukça endişelendiriyor. Yemen’de savaşın sürmesi barış masasını ortadan kaldırabilir” dedi.

Gıda yardımları aç çocuklara değil, yanlış insanlara gidiyor

BM’ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Başkanı David Beasley, Yemen’e gönderdikleri gıda yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını kaydetti. Beasley, Husilerin yönetiminde olan bazı bölgelerde kız ve erkek çocukların aç kaldığını belirterek, “Gönderdiğimiz gıda yardımlarının ulaşması gereken yerlere gitmediği için küçük çocukların ağzından yiyecekleri alınıyor. Bu durum sonlanıp bir uzlaşma sağlanmazsa Yemen’e yaptığımız bazı gıda yardımlarını askıya alabiliriz” dedi.

Ükedeki insanî durumun oldukça korkunç bir durumda olduğunu belirten WFP Başkanı Beasley, ülkede 20 milyon kişinin gıda yardıma ihtiyacı olduğu kaydederek, “İnsanların hayatta kalmasını sağlamak için yaptığımız bu yardımlar vahşi bir şekilde engelleniyor. İnsanları hayatta tutmak için sadece işimizi yapmak için şiddetli bir direnişle karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Gönderdiğimiz gıda yardımlarının yanlış insanların eline geçtiği yönünde elimizde ciddî kanıtlar var” dedi.

Yardımlar engelleniyor, çocuklar açlıktan ölüyor

Beasley, Husilerin imzaladıkları anlaşmalara uyması gerektiğini kaydederek, “Husilerden istediğimiz bu teminatları alamazsak büyük bir ihtimalle hafta sonuna kadar aşamalı bir şekilde bu bölgelere gönderilen gıda yardımlarını askıya alabiliriz. Açık olalım şu anda Yemen’de çocuklar açlıktan ölüyor. Her savaş sonrası bu durumdan para kazanmak isteyen kişiler oluyor. Yardım ulaştıramadığımız çocukların durumunu düşündükçe uykularım kaçıyor. Yaptığımız işi yapmamıza izin vermek için elinizden gelenin en iyisini yapmak için size yalvarıyorum” dedi.