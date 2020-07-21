'Yemen'de yıl başından bu yana 100 bin kişi yerinden oldu'

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de 2020'nin başından bu yana 100 bin kişinin yaşadığı yerden başka bir bölgeye göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

BM'ye bağlı IOM tarafından yayımlanan raporda, göçün nedenleri arasında silahlı çekişme, güvenlik sorunu ve koronavirüsün olduğu kaydedildi.

Raporda, başladığı günden bu yana yaklaşık 6 yıl geçmiş olan savaşın hala büyük bir çekişmeyle sürdüğüne dikkat çekildi.

Başta savaş olmak üzere 100 bin kişinin 2020'nin başından bu yana yurtlarından göç etmek zorunda kaldığının vurgulandığı rapora göre, ülkedeki göçün yeni sebepleri arasına koronavirüs de girdi.

Örgüt raporunda, yalnızca 30 Mart ile 18 Temmuz arasında 10 bin kişinin COVID-19'a yakalanma korkusuyla yaşadıkları bölgelerden çıktığının tespit edildiğini kaydetti.

Raporda IOM'un Yemen Direktörü Christa Rothensteiner, ülkedeki yaşam şartlarının oldukça zor olduğunu, özellikle Aden'de hastanelerin COVID-19 şüphelisi vakaları kabul etmediğini ifade etti.

Yemen'de son resmi verilere göre, 447 kişi COVID-19'dan ölürken, toplam vaka sayısı bin 619'a ulaştı. Husilerin kontrolündeki bölgelerde ise salgına ilişkin resmi bir rakam bulunmuyor.