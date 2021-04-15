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15 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Yeni Zelanda 800 bin aşı bağışlayacak

15 Nisan 2021, Perşembe 19:21
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, küresel aşı programı COVAX aracılığıyla yoksul ülkelerdeki 800 bin kişiye Kovid-19 aşısı bağışlayacağını duyurdu.

Ardern böylece yoksul ülkelere aşı doz sözü veren ilk lider oldu.

"Yoksul ülkeler Kovid-19 aşılarından şimdiye kadar sadece yüzde 0,2 pay alabildi"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 aşılarından düşük gelirli ülkelerin şimdiye kadar sadece yüzde 0,2 pay alabildiğine dikkati çekerek, "Aşıların küresel dağılımında şok edici bir dengesizlik var." uyarısında bulundu.

COVAX, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına verilen isim.

Euronews Türkçe

Etiketler: Yeni Zelanda, aşı
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