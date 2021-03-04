Yeni Zelanda'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamada, depremin ülkeyi etkileyecek bir tsunamiye neden olup olmayacağının araştırıldığı belirtildi.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda 6,9 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda yerel saatle 02.27'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamada, depremin ülkeyi etkileyecek bir tsunamiye neden olup olmayacağının araştırıldığı belirtildi. Depremin Yeni Zelanda genelinde hissedildiği kaydedildi. AA

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