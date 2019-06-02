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Yeniden sokaklardalar: Sarı yeleklilerin gösterilerinde 29. hafta

02 Haziran 2019, Pazar 00:36
Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 29. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.

Paris'te Denfert-Rochereau Meydanı'nda toplanan eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürüdü.

Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

Toulouse kentindeki eylemde polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülke genelinde düzenlenen gösterilere bin 500'ü Paris'te olmak üzere 9 bin 500 kişi katıldı. Gösterilerin başladığı 17 Kasım 2018'den bu yana en düşük katılım gerçekleşti.

Eylemciler, katılım az olsa da gösterilere devam etmeye kararlı olduklarını belirtti.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'i polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

AA

Etiketler: fransa, sarı yelekliler
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