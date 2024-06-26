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26 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Yetersiz beslenme milyonlarca çocuğu etkiliyor

26 Haziran 2024, Çarşamba 01:11
Gazze’de yetersiz beslenmenin, 1 milyondan fazla çocuğun hayatını doğrudan tehdit ettiği ve bunlar arasında 3 bin 500’ünün gıda ve aşı eksikliği nedeniyle artık ölüme daha yakın olduğu belirtildi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite düzenlediği basın toplantısında, Gazze’deki derinleşen açlık, Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafının hizmet dışı kalması ve ABD’nin inşa ettiği yüzer iskeleyle ilgili bilgi verdi. Sevabite, Gazze Şeridi’nin ve özellikle Kuzey Gazze ve Gazze kent merkezinin hızla açlığa doğru gittiğini, bu iki kentte yaşayan 700 bin Filistinlinin her gün açlıkla mücadele ettiğini kaydetti. Açlık krizinin gün geçtikçe daha da büyüdüğünü ve insanların hayatını doğrudan tehdit etmeye başladığını söyleyen Sevabite, “Bir milyonu aşkın çocuk doğrudan yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya, bu çocuklardan 3 bin 500’ü yetersiz beslenme, takviye gıda ve aşı sıkıntısı nedeniyle artık ölüme daha yakın.” dedi.

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10 günde 360 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 360 Filistinli vefat etti. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 262 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Buna göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 28 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarında son 10 günde ise 360 kişi yaşamını yitirdi. İsrail’in 7 Ekim 2023’de Gazze’ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı, 262 günde, 37 bin 626’ya, yaralı sayısı ise 86 bin 98’e çıkmış oldu.

AA

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