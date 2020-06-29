Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.

Son 24 saatte 1214 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809 oldu. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.'' dedi. AA

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