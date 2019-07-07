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Yunanistan'da seçim heyecanı

07 Temmuz 2019, Pazar 10:03
Ekonomik krizin yaralarını sarmaya çalışan Yunanistan'da halk, yeni dönem milletvekillerini seçeceği erken genel seçim için sandık başına gitti.

Yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 59 seçim bölgesinde kurulan 21 bin 478 sandıkta, saat 19.00'a kadar oy kullanılabilecek.

Normal tarihinden yaklaşık 4 ay önce gerçekleşen seçime, 20 siyasi parti katılıyor. Yüzde 3 seçim barajının uygulandığı seçimde, partiler meclisteki 300 sandalye için yarışıyor.

Seçim sistemine göre, hükümet kurmayı kolaylaştırmak amacıyla seçimde birinci çıkan parti, fazladan 50 milletvekili hakkı kazanacak.

Ülkede 1928'den bu yana ilk kez yaz aylarında yapılacak seçimde, pazar günü sıcaklık tahmininin 35 derecenin üzerinde olması, katılım oranının düşük kalmasına ilişkin endişeleri artırıyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Yunanistan, sandık
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