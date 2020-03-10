Yunanistan'dan kötü muamele gören sığınmacılar AİHM gündeminde

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahaleyle ölen bir sığınmacı için yapılan iki başvurunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince işleme alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan haklarını ihlal eden uygulamalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM'e başvurularının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "İnsan hakları hiçe sayılarak Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan iki başvuru mahkeme tarafından işleme alınmış ve öncelikli görüşülmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi. AA

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.