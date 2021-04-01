Yunanistan, Trablus'ta büyükelçilik açacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in salı günü Libya'yı ziyaret edeceği ve altı yıldır kapalı olan Trablus'taki Yunanistan büyükelçiliğini yeniden açacağı duyuruldu.

Hükümet sözcüsü Aristotelia Peloni gazetecilere verdiği demeçte, Yunan Başbakan'ın diplomatik ilişkileri "normalleştirmek ve eski haline getirmek" için Trablus'a gideceğini söyledi. Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma, Atina ile Trablus arasında gerilime yol açmıştı. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın eşlik edeceği Miçotakis, başkent Trablus'ta Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya gelecek. Diplomatik temaslarda Temmuz 2014'ten bu yana kapalı olan Yunanistan'ın Trablus büyükelçiliğinin de açılmasının gündeme gelmesi bekleniyor. Euronews Türkçe

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