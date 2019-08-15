Yurda geri dönen Suriyeliler rejim tarafından alıkonuluyor

Suriye İnsan Hakları Ağının yayımladığı rapora göre, Esed rejimi 2014-2019 yıllarında iltica ettiği ülkelerden Suriye'ye geri dönen bin 916 sivili alıkoydu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esed rejiminin 2014-2019 yıllarında sığındıkları ülkelerden Suriye'ye geri dönen bin 916 sivili alıkoyduğunu bildirdi. SNHR, Suriye'ye geri dönenler ve ülkede alıkonulanlara ilişkin yayımladığı raporda, söz konusu dönemde sığındıkları komşu ülkelerden Suriye'ye geri dönen bin 916 sivilin alıkonulduğunu açıkladı. Alıkonulan bin 916 sivilin 219'unu çocuk, 157'sini kadınların oluşturduğu vurgulanan raporda, 15 sivilin tutuklu iken işkence edilerek öldürüldüğü belirtildi. Raporda, Esed rejiminin alıkoyduğu bin 916 sivilin bin 132'sini tahliye etmesinin ardından zorla askere sevk ettiği bilgisine yer verildi. Rejimin hapishanesinde kalan 784 tutuklunun 638'inin zorla kaybettirildiği, yani akıbetleriyle ilgili bilgi alınamadığı belirtilen raporda, "Suriye rejimi ciddi ve barbarca tehdit oluşturmaya devam ediyor. Suriyeli mülteciler asla ülkelerine dönmemeli." ifadelerine yer verildi. SNHR'nin 30 Nisan'da yayımladığı raporda, Esed rejiminin iç savaşın başından Nisan 2019'a kadar geçen sürede alıkoyduğu yüz binlerce kişiden 14 bin 9'unu işkence ederek, öldürdüğü belirtilmişti. AA

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